Marc Spector, qui souffre d'un trouble dissociatif de l'identité, est un ancien agent de la CIA dont la vie est sauvée par le dieu lunaire Khonshu. Il devient son avatar sur Terre sous le nom de Moon Knight, et se retrouve entraîné dans une guerre mortelle entre les dieux.

Le Batman de Marvel, Moon Knight, se dévoile avec un trailer et une date de sortie.Après la très bonne surprise, WandaVision, j'ai beaucoup aimé cette série, Locki, pas encore terminé et Hawkeye, Disney continue d'alimenter sa plateforme de streaming, qui deviendra incontournable dans les prochains années pour les fans de Marvel.Très peu connu du grand public, le héro Moon Knight est l'équivalent de Batman chez DC. Avec un me ambiance sombre et dérangeante, Marvel prend un risque qui je l'espère sera positif, pour voir d'autres personnages bien sombre.Au casting, nous retrouvons, Oscar Isaac, dans le rôle de Marc Spector/Moon Knight, Ethan Hawke, dans le rôle d'Arthur Arrow, Gaspard Ulliel, dans le rôle de Anton Mogart, May Calamawy, dans un rôle inconnu, mais aussi Emily VanCamp de retour dans le rôle de Sharon Carter.La série sera disponible en exclusivité sur Disney+, dès le 30 Mars, avec un épisode/semaine.