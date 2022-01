Le Protecteur toujours aussi malsain dans son regard et son sourire !!

La saison 3 de The Boys se trouve enfin une date de sortie. En effet, Prime Video, vient de dévoiler un teaser de l'une de ses plus grosses séries, à savoir The Boys.Pour rappel, cette saison, verra apparaître le personnage du Soldier Boy camper, par Jensen "Dean Winchester" Ackles. Mais aussiLaurie Holden (The Walking Dead) dans le rôle de Crimson Countess.Bref, la saison 3, sera disponible le 3 Juin 2022, avec en bonus 3 épisodes directs, pour ensuite passer à un épisode par semaine jusqu'au 8 Juillet.