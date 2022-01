Après le Comics Batman et Cie au moyen-âge, voici que l'éditeur DC nous propose de découvrir un nouveau Batman, non je ne parle pas du Batman de Future State.Oui, vous ne rêvez pas, Lex Luthor aura bien droit à son armure de Batman.Ça sera disponible le 1er mars au US.

Lex Luthor concentrant son attention sur Batman à la sortie de l'événement Fear State est le dernier défi auquel est confronté le Hooded Crusader. Luthor utilise ses ressources pour apparemment racheter des actifs perdus qui appartenaient à Batman et Bruce Wayne, à commencer par Batman Inc. Les actions de Luthor semblent être un stratagème pour essayer de convaincre Gotham City qu'il est un meilleur héros - même en s'équipant de son armure Batman lui-même dans le processus.

posted the 01/07/2022 at 01:20 AM by leblogdeshacka