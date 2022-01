Tom King n'en a pas encore fini avec Batman, après sa série Batman/Catwoman, le voilà déjà sur un nouveau titre du Dark Knight avec, Batman: Killing Time.L'histoire suivra les jeunes années de Batman, il sera confronté au trio Catwoman, Pingouin et Riddler qui planifient un vol de grande envergure qui aura pour cible Bruce Wayne.Cette série de compose de 6 épisodes.

Batman: Killing Time #1 (sur 6) (DC Comics), écrit par Tom King et illustré par David Marquez. Couvertures de Marquez, Kael Ngu, Alex Garner, Peach Momoko & Carlos D'Anda. 40 pages, 4,99$/ 5,99$. Date de sortie US le 1er mars 2022.

posted the 01/03/2022 at 11:47 PM by leblogdeshacka