« La musique a toujours joué un rôle central dans l'expérience d'Assassin's Creed, et je suis excité à l'idée de rejoindre les concerts Symphonic Adventure d'Overlook Events, afin de célébrer la musique ainsi que la mythologie et les passionnantes histoires racontées au travers de la série Assassin's Creed. J'espère que vous serez des nôtres pour cette nouvelle production de concerts, en tournée dès 2022. » commente Jesper Kyd, compositeur de la série Assassin's Creed.







« Cette collaboration avec Overlook Events permettra aux fans de s'immerger dans l'univers si riche et puissant d'Assassin's Creed, à l'occasion de la célébration du 15e anniversaire. Overlook Events amène son expertise créative pour assembler ce concert symphonique, en utilisant des effets de haute-qualité afin d'améliorer l'immersion et proposer une expérience hors du commun avec Assassin's Creed. » commente Aymar Azaïzia, directeur du transmedia et du développement commercial chez Ubisoft.

Fans de la licence d'Ubisoft, non je ne parle pas de Far Cry, mais bien d'Assassin's Creed.Overlook Events annonce l'arrivée, d'un concert Symphonic, avec un orchestre complet, des chœurs, des écrans qui diffusent des images du jeu synchronisées en rythme, des jeux de lumière et des effets sonores pour une expérience très immersive.L'événement célébrera les 15 ans de la licence.