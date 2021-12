Les dernières nouvelles concernant Everwild, le prochain jeu de Rare, ne sont pas vraiment des plus rassurantes. Un peu plus tôt dans l’année, on apprenait que le projet avait été rebooté et repartait de zéro, alors que Rare avait perdu son directeur créatif quelques mois avant cela.Malgré des propos rassurants de la direction des Xbox Game Studios, Jeff Grubb de Venture Beat vient dans le dernier podcast XboxEra contrebalancer ces déclarations et affirmer que non, le chaos décrit au sein du studio n’est pas exagéré." Everwild est un vrai gâchis. Rare essai d'en parler avec diplomatie, du genre " les gens entendent des choses à ce sujet que se soit le départ du directeur créatif, son rebootage, c'est exagéré..." Ce n’est pas exagéré.Ils l'ont rebooté et ils ne savent pas exactement ce qu’ils peuvent en attendre. Ils essayent toujours de comprendre quoi en faire et c'est un vrai bordel (...) les gens qui travaillent dessus ne savent pas ce qui se passe avec ce jeu."Le jeu devait potentiellement sortir en 2024, autant dire que c'est mal parti.