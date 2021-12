Je me demande parfois si la marque xbox souffre pas d'un biais cognitif par rapport à la marque playstation, parce qu'elle est rarement jugée sur les mêmes critèresPrenons par exemple Forza Horizon 5 et le raytracing qui existe que pour le mode forzavista (mode découverte de la voiture façon concessionnaire) il y a eu des levées de bouclier que c'était inadmissible etcMaintenant prenons GT7, qui en environnement fermé (par rapport à FH5) le raytracing est dispo que dans le mode scapes (comparable au mode photo), mais de ce coté rien aucune plainte ni souciPrenons maintenant le reveal du gameplay de Hellblade 2, ça dit que c'est du précalculé et du scripté, que c'est un peu fake sur les bords alors que le jeu n'est même pas encore sorti, que c'est impossible de faire du gameplay avec cette qualité graphique, pourtant le reveal du gameplay de last of us 2 a été super applaudi sans aucun souciSi en général ce genre de réactions concernait que les trolls, il y aurait pas de soucis et la question serait même pas à poser, mais les certains de la presse spécialisée semblent s'y mettre aussi, et manquent cruellement d'objectivité, d'où le fait que je pense que la marque xbox souffre d'un biais cognitif... mais je peux me tromper aussi