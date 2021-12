Après Psychonauts 2, Double Fine annonce avoir plusieurs projets en chantier

Après unqui a visiblement ravi les fans de la franchise, Double Fine annonce via la plate-forme FIG avoir plusieurs projets neufs en préparation, chose impossible jusqu'à présent, déjà parce que le précité demandait l'essentiel des ressources de l'équipe, mais aussi parce que depuis l'acquisition de Microsoft en 2019, Tim Schafer peut voir les choses en plus grand avec la chance « d'explorer de nouvelles idées sur le style visuel et le gameplay », tout en teasant un chantier « définitivement surprenant ».Quoi qu'il arrive, et contrairement àqui était passé par un financement participatif pour permettre une version sur les supports PlayStation, les prochains projets de Double Fine devaient logiquement se contenter du combo PC/Xbox, sans oublier le Game Pass.