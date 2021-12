Ma hype étant grande âpres l'excellent YS 8, malheureusement YS IX Monstrum Nox échoue a dépasser le maitre a cause d’une structure plus repetitive, d'une DA plus fourre tout et d’un trop plein de cinématiques. Mais reste un tres bon opus si on aime les combats tres fun de la saga et ce dernier episode pousse un peu plus le lore que d'habitude en mettant en avant Adol au centre de l'histoire.J’avais écrit un avis assez négatif sur RE Village lorsque je l’avais terminé la premiere fois. Comme beaucoup j’avais apprécié la première moitié, mais la seconde était globalement foiré. Et puis j'ai recommencé le jeu une seconde fois pour faire quelques trophées, puis une troisième pour le finir en difficulté max, puis en speedrun, sans utiliser de soin ect… et y jouer en mode par cœur en passant les cinematiques j’y ai trouvé un tout autre plaisir, quelque chose de plus arcade que lors de ma première partie et qui m'a finalement fait beaucoup aimer le jeu malgres ses defauts. Hate de voir a quoi va ressembler le DLC.Pas grand monde l’attendait et finalement ce fut l’un des meilleurs jeux de l’année allant jusqu'à remporté le prix du meilleur jeu d’Action aux TGA. Un Rogue-lite qui fait plus Metroid dan sa DA que Metroid Dread, un gameplay ultra fun, des combats de boss stylés et une tres bonne OST.Un jeu qui manque néanmoins de contenu une fois fini 2 fois et qui se révèle décevant sur ses révélations finales.Je ne suis pas un grand connaisseur de la saga et le dernier épisode que j’avais fait, a savoir Xillia 2, m’etais tres vite tombé des mains (faut dire que c’était une arnaque). Les premieres images de Tales of Arise m'ont direct donné envie de retourner dans la saga et ce fut un enorme coup de coeur. C'est beau aussi bien techniquement qu'artistiquement, ça bourre a fond niveau combat, l'OST comporte quelques tres bons themes et la relation Alphen/Shionne a fait fondre mon ptit coeur de vilain Pro-S.Mais on pourra lui reprocher et un dernier tier au rythme etrange et son clipping un peu trop prononcé, mais c'est clairement le J-RPG de l'année.J’ai hesité un moment entre lui et Tales of Arise, mais finalement Kena m’aura beaucoup plus touché. Son univers en semi-open world enchanteur, ses beaux graphismes, son OST sublime, ses idées de gameplay poussés a fond, ses moments d’emotions et ses combats de boss exigeants... Un gros taf de la part d’Ember Lab pour un premier projet, vraiment hate de voir leur prochain jeu.Dire que comme pour Returnal, beaucoup l'avait enterré avant sa sortie.