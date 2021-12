- Star Wars Eclipse était à l'origine un MMORPG surnommé Project Karma que Sony a rejeté pour Detroit- Quantic Dream a utilisé l'ensemble des assets de Karma pour proposer à Lucasfilm un nouveau jeu Star Wars- Après Detroit, Quantic Dream a cherché à se faire racheter pour obtenir plus de ressources, mais les accusations d'anciens employés et les enquêtes de plusieurs sites français ont fait fuir tous les acheteurs, dont Sony. L'investissement de NetEase était une aubaine- Le moteur de Quantic Dream pose des problèmes à Star Wars Eclipse, car il n'a été conçu que pour des niveaux restreints et un nombre limité de PNJ- Star Wars Eclipse est en développement depuis plus de 18 mois, mais il n'y a toujours pas de version jouable- Quantic Dream a des problèmes de personnel en raison de diverses allégations (sexisme, racisme, homophobie) et d'une ambiance toxique depuis des années, les campagnes de recrutement ne séduisent pas les développeurs- L'implication de David Cage dans la scénario et la réalisation pose problème