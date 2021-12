Voici ma dernière acquisition de l'année, avec la Series X Halo Infinite.Elle est vraiment sublime, par contre, j'ai un problème de fabrication (j'espère que XBOX pourra faire quelque chose pour moi), en plus d'avoir le carton complètement éclaté d'un côté, j'ai le côté droit de la console qui a un éclat.Maintenant, il me faut le frigo XBOX.

La console est quand même magnifique, en général les XBOX collectors le sont toutes. Mais elle, elle relève le niveau et ça fait rêver pour les prochaines collectors.

posted the 12/30/2021 at 03:00 PM by leblogdeshacka