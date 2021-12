Un synopsis pour le film The Batman vient d'être dévoilé grâce à CinemaxX.Ça contient, du spoil à fond, mais bon.

Gotham est frappé par une série de crimes cruels auxquels la police est depuis longtemps incapable de faire face. Bruce Wayne, alias Batman, fait ce qu’il peut, mais atteint aussi ses limites. Le Pingouin est impliqué, mais il n’est qu’un élément du marécage de la ville. L’apparition de son amie d’enfance Selina Kyle alias Catwoman ajoute une confusion émotionnelle supplémentaire chez le justicier colérique. Synopsis The Batman sur CinemaxX

posted the 12/29/2021 at 12:04 PM