Batman ego





Au lendemain de la dernière vague de crimes du Joker, Batman se lance à la poursuite d'un de ses sous-fifres, Buster Snibbs, dans l'espoir d'obtenir des informations sur la position de son plus fidèle ennemi. Blessé, et épuisé tant physiquement que mentalement, le Chevalier Noir sauve néanmoins in extremis le vaurien qui, paniqué à l'idée-même des représailles de son patron, met fin ses jours. Un traumatisme qui poussera Bruce Wayne dans ses derniers retranchements, aux frontières de la folie pure.

Collection : DC BLACK LABEL

Série : Batman Ego

SCÉNARISTE : DARWYN COOKE - DESSINATEUR : DARWYN COOKE

Date de sortie : 14 janvier 2022

Pagination : 168 pages

Contenu vo : BATMAN: EGO + histoires courtes ("Crime Convention" + "Déjà Vu" + "The Monument" + "There Be Monsters")

Prix : 16 €



----------------------------------

Catwoman – à rome…





Depuis qu'il est devenu le vigilant de Gotham City, le jeune Bruce Wayne a eu l'occasion de croiser de nombreux adversaires, mais depuis quelque temps, les mafieux ont cédé la place à un nouveau genre de criminel. À la suite de la Chauve-souris, ce sont des Épouvantails, Pingouins, Chapeliers déments, Chattes et sinistres Clowns qui, chaque nuit, prennent d'assaut la cité de Gotham. Autant de raisons qui obligeront un Chevalier Noir encore en formation à se forger un code d'honneur sans failles.

Collection : DC BLACK LABEL

Série : Catwoman - À Rome...

SCÉNARISTE : JEPH LOEB - DESSINATEUR : TIM SALE

Date de sortie : 14 janvier 2022

Pagination : 160 pages

Contenu vo : Catwoman - When In Rome

Prix : 16 €



----------------------------------

Catwoman – le dernier braquage





Cela fait longtemps que les larcins de la mystérieuse Catwoman n'ont pas fait la Une des journaux de Gotham. Et pour cause, la rumeur court : la célèbre voleuse serait morte. Pourtant, bien loin de raccrocher les gants, une silhouette continue de parcourir discrètement les toits de la ville en quête de trésors. Alors lorsqu'une amie de son préteur sur gage lui parle d'un train rempli des billets à destination d'un trafic d'héroïne, Selina Kyle y voit le gros coup qui lui permettra peut-être de changer définitivement de vie. Il ne lui reste plus qu'à réunir une équipe de professionnels pour l'épauler dans cette nouvelle aventure, et d'assumer pleinement les conséquences de cet ultime braquage.

Collection : DC BLACK LABEL

Série : Catwoman - Le dernier Braquage

SCÉNARISTES : DARWYN COOKE, ED BRUBAKER - DESSINATEUR : DARWYN COOKE

Date de sortie : 14 janvier 2022

Pagination : 248 pages

Contenu vo : CATWOMAN: SELINA'S BIG SCORE + histoires Courtes ("Date Night") + Detective Comics #759-762 + Catwoman #1-4

Prix : 23 €



----------------------------------

Justice society of america le nouvel âge tome 1





La Société de Justice a connu de nombreux changements depuis sa création lors de la Seconde Guerre mondiale, mais une chose sera toujours vraie : ils forment une famille. Alors qu'ils accueillent une nouvelle génération de héros et forment une alliance avec la Ligue de Justice et la Légion des super-héros, le Marchand de Sable partage une terrible prémonition : le Multivers s'apprête à vivre un grand bouleversement...

Collection : DC Classiques

SCÉNARISTE : GEOFF JOHNS - DESSINATEUR : DALE EAGLESHAM

Date de sortie : 14 janvier 2022

Pagination : 480 pages

Contenu vo : Justice Society of America #1-15 + Justice League of America #8-10

Prix : 35 €



----------------------------------

DC infinite frontier





Depuis la fin de la guerre contre Perpetua et le Batman qui rit, il est établi que notre Terre fait partie d'un ensemble de dimensions parallèles appelé le Multivers. Mais quand des héros sont remplacés par des doubles d'autres dimensions et que la Quintessence composée d'êtres surpuissants est neutralisée, une nouvelle menace va nécessiter l'alliance de héros aussi XX que Roy Harper, Flash, Jade, Obsidien, Thomas Wayne ou Calvin Ellis, le président Superman !

Après les événements de BATMAN DEATH METAL, la nouvelle ère de DC Comics débute dans cet album !

Collection : DC Infinite

SCÉNARISTES : JOSHUA WILLIAMSON, COLLECTIF - DESSINATEUR : COLLECTIF

Date de sortie : 21 janvier 2022

Pagination : 360 pages

Contenu vo : Infinite Frontier #0, Infinite Frontier #1-6, Infinite Frontier Secret Files #1-6

Prix : 35 €



----------------------------------

Something is killing the children tome 3





Tous les monstres ne se cachent pas dans l'obscurité, et ça, Erica est en train d'en faire l'amère expérience. Alors que Archer Peak a été totalement confinée suite à la récente vague de meurtres, et que la nouvelle commence à se répandre en dehors de la ville, la Loge du Massacre décide d'intervenir enfin. Sans état d'âme, ses membres n'hésiteront pas à employer les grands-moyens pour éradiquer l'infestation. Erica risque d'avoir besoin d'aide si elle veut éviter une situation irréversible.

Collection : Urban Indies

Série : Something is Killing the Children

SCÉNARISTE : JAMES TYNION IV - DESSINATEUR : WERTHER DELL’EDERA

Date de sortie : 21 janvier 2022

Pagination : 144 pages

Contenu vo : Something is Killing the Children vol.3 (11-15)

Prix : 16 €



----------------------------------

Wynd tome 2





Loin de son quotidien tranquille à Tubeville, Wynd est désormais un jeune homme, ailé, devant lutter pour sa survie dans un monde au bord de la guerre et trop souvent hostile aux être magiques. Son chemin a croisé celui du prince Yorik et sa quête pour abolir les lois du sang aux côtés de son oncle le Duc, formant ainsi une alliance avec le peuple des Feys. Aux côtés de sa soeur, du prince et du jeune Ronsse, Wynd devra traverser océans et forêts pour trouver les Feys. Mais à Tubeville, le roi refuse de se laisser faire... et pour ramener son fils et stopper l'alliance visant à le détrôner, il n'hésitera pas à avoir recours aux pires bassesses. Y compris faire appel aux Vampyres, quitte à mettre en péril le statu quo entre les trois peuples et à risquer une guerre d'ampleur inégalée.

Collection : URBAN KIDS

Série : Wynd

SCÉNARISTE : JAMES TYNION IV - DESSINATEUR : MICHAEL DIALYNAS

Date de sortie : 21 janvier 2022

Pagination : 240 pages

Contenu vo : Wynd Book Two: The Secret of the Wings (#6-10)

Prix : 15 €



----------------------------------

Batman infinite tome 1





Après avoir libéré Gotham de l'emprise du Joker et s'être confronté aux nouveaux venus Clownhunter et Ghost Maker, Batman pensait avoir repris les destinées de sa ville en main. Mais le nouveau maire Christopher Nakano, allié à l'industriel Simon Saint, est bien décidé à mettre en place à même de purger Gotham de ses justiciers. Dépossédé de sa fortune, Bruce Wayne parviendra-t-il à mener à bien sa croisade contre le crime ?

Collection : DC Infinite

Série : Batman Infinite

SCÉNARISTE : JAMES TYNION IV - DESSINATEUR : JORGE JIMENEZ

Date de sortie : 28 janvier 2022

Pagination : 176 pages

Contenu vo : Contenu : Batman #106-111 + pages de Infinite Frontier #0

Prix : 18 €



----------------------------------

Grendel tome 1





Romancier, mondain, escrimeur de génie et assassin. Telles sont les multiples facettes de Hunter Rose, un mystérieux écrivain qui a surgi sur la scène du tout New York sans crier gare tout en officiant dans l'ombre pour prendre le contrôle de la pègre sous le masque du mystérieux Grendel. Poursuivi par les forces de police et l'immortel loup-garou Argent, Hunter Rose ne se connaît qu'une faiblesse : son amour pour sa fille adoptive, Stacy. Une faiblesse qui pourrait bien lui être fatale.

Collection : URBAN CULT

SCÉNARISTE : WAGNER - DESSINATEURS : WAGNER, COLLECTIF, TIM SALE

Date de sortie : 28 janvier 2022

Pagination : 608 pages

Contenu vo : Grendel Omnibus vol. 1 (Grendel: Devil by the Deed ; Grendel: Black, White, & Red #1-4 ; Grendel: Red, White, & Black #1-4 ; Grendel: Behold the Devil)

Prix : 35 €



----------------------------------

The department of truth tome 1





L'agent spécial Cole Turner étudie depuis des années les théories conspirationnistes qui s'exposent sur les forums du monde entier et transmet ses enseignements à l'académie du FBI de Quantico. De l'assassinat du président Kennedy à l'alunissage de 1969, en passant par la crise des missiles de Cuba, l'information est sans cesse remise en question par les complotistes les plus fervents. Certain qu'il comprendra mieux leur fonctionnement et leur logique, Turner décide de s'immiscer au coeur d'une étrange réunion, une réunion qui le conduit à douter de la réalité même... Se pourrait-il que les classes dominantes soient à l'origine de faits qui n'ont jamais eu lieu ? Approché par le Département des Vérités, une agence gouvernementale occulte, Cole va rapidement être exposé à de nombreuses réponses bien différentes de ce qu'il imaginait. Des réponses qui ne manqueront pas de soulever de nombreuses autres questions.

Une plongée au coeur des plus grands complots de l'Histoire !

Collection : Urban Indies

SCÉNARISTE : JAMES TYNION IV - DESSINATEUR : MARTIN SIMMONDS

Date de sortie : 28 janvier 2022

Pagination : 152 pages

Contenu vo : Department of Truth vol.1 (#1-5)

Prix : 16 €



----------------------------------

Wonder woman infinite tome 1





L'orsque Diana ouvre les yeux, elle est sans pouvoirs ni souvenirs au centre d'une guerre perpétuelle. Elle découvre qu'elle est à Asgard, où les plus grands guerriers sont réunis après leur mort et se battent jour après jour, réapparaissant après chaque mort grâce aux Valkyries. Mais ce monde qui semble fait pour elle est sur le point de s'effondrer : l'arbre Yggdrasil qui le maintient est malade et menace de mourir, et les Valkyries disparaissent. Le destin de Diana est-il de le sauver, ou de rejoindre l'Olympe comme lui suggère une mystérieuse voix ?...

Collection : DC Infinite

SCÉNARISTES : BECKY CLOONAN, MICHAEL W. CONRAD - DESSINATEUR : TRAVIS MOORE

Date de sortie : 28 janvier 2022

Pagination : 256 pages

Contenu vo : Wonder Woman #770-779

Prix : 23 €



----------------------------------

Les sorties des éditions Urban Comics, pour le mois de Janvier 2022 sont dévoilées. Et il y a du lourd.