AND (&) BY MARI OKAZAKI TOME 6

Forte et indépendante, Kaoru suit des cours supplémentaires pour intégrer le nouveau département de l’hôpital. De son côté, le docteur Yagai est toujours tourmenté par son passé et sa grande différence d’âge avec Kaoru l’empêche de se rapprocher d’elle autant qu’il le voudrait. Au fil du temps, heureusement, les sentiments de la jeune femme vont lui réchauffer le coeur et l’aider à s’ouvrir à elle.

Mais, un jour, une nouvelle cliente débarque au salon de Kaoru. Cette femme, qui semble également connaître le docteur Yagai, ne manquera pas de la mettre mal à l’aise avec ses réflexions…

SCENARIO : MARI OKAZAKI

DESSIN : MARI OKAZAKI

TRADUCTEUR : ALINE KUKOR







CORPS SOLITAIRES TOME 6

Michi Yoshino a 32 ans. Sa relation avec Yôichi, son mari, n’est pas mauvaise, mais une seule chose fait défaut : le sexe.

Après sa rupture avec Makoto, Michi décide d’aborder de front ses problèmes avec son mari. Mais quand celui-ci, qui se sent soumis à une pression trop forte, lui fait part de ses tourments, Michi se sent démoralisée…

Makoto, voyant qu’elle ne va pas bien, lui avoue qu’il n’arrive pas à l’oublier.

SCENARIO : HARU HARUNO

DESSIN : HARU HARUNO

TRADUCTEUR : PASCALE SIMON







JARDIN SECRET TOME 10

Lorsqu’Akira apprend le passé que Ran tentait désespérément de cacher à tout le monde, la jeune fille n’arrive plus à affronter son regard et prend la fuite malgré elle. Heureusement, conseillée par sa meilleure amie, elle décide finalement de combattre ses vieux démons… Les deux tourtereaux se retrouvent alors dans un parc pour mettre les choses à plat et, sur le chemin du retour, voilà qu’ils tombent pratiquement nez à nez avec Mochizuki, la cause de tous les soucis de Ran !

SCENARIO : AMMITSU

DESSIN : AMMITSU

TRADUCTEUR : ALINE KUKOR





MORIARTY TOME 12

Milverton, alias le Roi du harcèlement, détient le secret de Mary et il est prêt à rendre impossible le mariage de John avec celle-ci. Pour sauver John des griffes de ce répugnant personnage qui trouve un plaisir pervers à humilier des innocents, Sherlock est décidé à l’affrontement !!

Et à éliminer le Mal puissant qui écrase Londres, radicalement s’il le faut !!…

SCENARIO : RYOSUKE TAKEUCHI

DESSIN : HIKARU MIYOSHI

TRADUCTEUR : PATRICK HONNORÉ







NEW LOVE NEW LIFE ! TOME 1

Momoko débute dans le monde du travail avec un poste de graphiste. Mais l’agence pour laquelle elle travaille, spécialisée dans les éléments pour les Pachinkos – sortes de casino japonais – est invivable. Entre les heures sup’, la mauvaise humeur du directeur commercial, les collègues qui dorment à tour de rôle sur un matelas de fortune, Momoko a de bonnes raisons de vouloir claquer la porte… Malgré tout, grâce à son nouvel amour, Momoko va trouver une certaine forme d’épanouissement à travailler dans ce joyeux chaos.

SCENARIO : YOKO NEMU

DESSIN : YOKO NEMU

TRADUCTEUR : MISATO RAILLARD







SHY TOME 7

Alors qu’ils sont en route pour le sommet de la tour de Tokyo, Shy et ses amis sont arrêtés par une certaine Alléluia. Le pouvoir de l’amour dont cette membre d’Amalarilk est si fière parviendra-t-il à freiner nos héros ?!

SCENARIO : MIKI BUKIMI

DESSIN : MIKI BUKIMI

TRADUCTEUR : ALINE KUKOR





SO CHARMING ! TOME 13

L’hiver de son année de terminale, Nonoka Kozakura s’apprête à aller admirer les illuminations du compte à rebours du nouvel an avec son petit ami, moment dont elle rêve depuis des années. C’est alors que Kanon, l’ex-petite amie de Naoya, fait irruption dans sa vie.

Le dernier jour de l’année, cette fois, c’est Nonoka qui tombe nez à nez avec Kanon ! Elles décident d’avoir une discussion…

SCENARIO : KAZUNE KAWAHARA

DESSIN : KAZUNE KAWAHARA

TRADUCTEUR : MISATO RAILLARD







TIME SHADOWS TOME 12

Shinpei et ses alliés souhaitent retrouver Ushio le plus rapidement possible. Ils partent à sa recherche dans le canal de Kii, où elle serait en train de dériver.

Heine, qui veut anticiper les mouvements de Shinpei et essaye de réfléchir comme lui, tente également de la localiser.

Shinpei et Ushio réussiront-ils à être à nouveau réunis ?!

SCENARIO : YASUKI TANAKA

DESSIN : YASUKI TANAKA

TRADUCTEUR : SOPHIE LUCAS







UNDEAD UNLUCK TOME 3

Tous les membres de l’Union font face à Andy qui s’est transformé en Victor. Afin de ramener son compagnon, Fûko décide de prendre part à cette lutte violente. Elle se jette alors sur Victor afin de l’attaquer à l’aide d’une grosse catastrophe…

SCENARIO : YOSHIFUMI TOTSUKA

DESSIN : YOSHIFUMI TOTSUKA

TRADUCTEUR : RODOLPHE GICQUEL





CHACUN SES GOÛTS TOME 4

Haru craque pour un bijou qu’elle aperçoit. Ao est content de découvrir une nouvelle facette de Haru et l’invite à faire du shopping, mais Haru refuse catégoriquement sous prétexte que si une personne comme elle se fait belle, c’est répugnant.

Ao ne veut plus que Haru se dévalorise et il va lui faire une proposition…

SCENARIO : MACHITA

DESSIN : MACHITA

TRADUCTEUR : MISATO RAILLARD







ENTRE LES LIGNES TOME 3

L’heure de la rentrée au lycée a sonné pour Asa. Makio est absente lors de la cérémonie d’entrée de sa nièce. Makio ne sera pas une seconde maman pour Asa même si elle l’accompagne dans la vie. Et Asa ne peut s’empêcher de se sentir différentes de ses nouveaux camarades accompagnés par leurs parents. Le journal que sa tante lui a conseillé de tenir l’attend mais elle ne sait pas toujours quoi écrire dans ce tourbillon de sentiments et d’émotions contradictoires qui l’assaillent…

SCENARIO : TOMOKO YAMASHITA

DESSIN : TOMOKO YAMASHITA

TRADUCTEUR : PASCALE SIMON







IRRÉSISTIBLE TOME 10

Serina et senpai font plein d’activités joyeuses telles qu’une sortie en amoureux dans un parc à thèmes ou encore un voyage pour faire du snowboard ! Mais juste avant de rentrer du voyage à la neige, Higuchi-senpai fait une déclaration d’amour pleine de sincérité à Serina ?!

Un dernier tome plein d’émotion et de tristesse d’une histoire d’amour au lycée avec un petit ami plus âgé !!

SCENARIO : AZUSA MASE

DESSIN : AZUSA MASE

TRADUCTEUR : MISATO RAILLARD





KOWLOON GENERIC ROMANCE TOME 3

Reiko Kujirai n’arrive pas à se remémorer celle qu’elle était dans le passé.

La citadelle de Kowloon est un endroit débordant d’un charme nostalgique, et Reiko, qui prend peu à peu conscience de l’énigme qui l’entoure, est troublée.

Tout doucement, des liens d’amitié se tissent entre elle et Yômei, et un sentiment amoureux naît à l’égard de Kudô.

L’entrée en scène de Hebinuma, étoile montante de la chirurgie esthétique, va ébranler le récit…

Découvrez une romance idéale, mélancolique et passionnée…

SCENARIO : JUN MAYUZUKI

DESSIN : JUN MAYUZUKI

TRADUCTEUR : PASCALE SIMON







LE PAVILLON DES HOMMES TOME 19

Le temps des samurais touche à sa fin… Ancien bakufu et nouveau gouvernement, une nouvelle époque s’apprête à voir le jour !

Et voici que se conclut avec ce volume 19, cette immense et merveilleuse fresque uchronique nous ayant fait voyager dans le temps et partager intrigues de cour, relations diplomatiques, stratégies politiques et histoires d’amour. Et de se rappeler que l’histoire de cette saga démarre avec un virus qui, par sa haute mortalité ciblée, bouleverse l’ordre établi depuis des siècles !

SCENARIO : FUMI YOSHINAGA

DESSIN : FUMI YOSHINAGA

TRADUCTEUR : MIYAKO SLOCOMBE







LEVIUS EST (LEVIUS - CYCLE 2)

La boxe mécanique est un sport de combat extrême où s’affrontent des lutteurs faits de chair et de métal. Le match des champions, point culminant du grand tournoi de Southern Slam, a donné son verdict : Levius a vaincu Oliver, et hérite ainsi du trône.



Mais alors que l’euphorie s’empare de la foule, Balthus fait une entrée inattendue ?!

Arthur Greynor, combattant mécanique de niveau I et n°2 dans la hiérarchie, entre également en scène accompagné de l’armée d’Amethyst commandée par le Dr. Clown.



Greynor s’adresse gentiment à Levius qui est gravement blessé : « Enfin, je te rencontre ! Quelle joie ! »



Le combat pour « est » s’avère encore très indécis.

SCENARIO : HAHURISA NAKATA

DESSIN : HAHURISA NAKATA

TRADUCTEUR : THIBAUD DESBIEF





LOVE FRAGRANCE TOME 5

Asako Yaeshima, une employée qui a des complexes parce qu’elle transpire beaucoup, vit une relation amoureuse avec Kôtarô Natori, un homme à l’odorat très développé qui travaille dans la même compagnie qu’elle. Elle a été surprise quand son petit ami lui a soudainement proposé de partager le même logement mais, finalement, ils ont décidé tous les deux de vivre ensemble. Avant de se lancer à la recherche d’un logement, Kôtarô se rend chez les parents d’Asako afin de faire leur connaissance…





SCENARIO : KINTETSU YAMADA

DESSIN : KINTETSU YAMADA

TRADUCTEUR : RODOLPHE GICQUEL









THE KINGDOMS OF RUIN TOME 3

Dans un monde où les avancées technologiques ont causé la perte des sorcières, Adonis s’est juré d’anéantir les humains pour venger la mort de Chloé, une sorcière qu’il aimait éperdument.

Alors qu’il se trouve à Lunaria, une troupe de soldats humains surgit et se lance dans une bataille féroce contre les sorcières, bataille au cours de laquelle le jeune homme se retrouve en mauvaise posture. C’est alors que Doroka intervient avec sa magie…

SCENARIO : YORUHASHI

DESSIN : YORUHASHI

TRADUCTEUR : RODOLPHE GICQUEL









ASTRO BOY TOME 7

Astro est un robot à l’apparence d’un petit garçon, mais est doté d’une force herculéenne et d’une grande sagesse. Il sera formé par le professeur Ochanomizu qui en fera un super-héros au service de la justice et de la protection de l’humanité

SCENARIO : OSAMU TEZUKA

DESSIN : OSAMU TEZUKA

TRADUCTEUR : MIYAKO SLOCOMBE









ATOM THE BEGINNING TOME 12

Alors que le laboratoire n° 1 est dirigé par Haido depuis le départ de Moriya, son robot Mu se révèle être d’une puissance redoutable. Après avoir battu U-ran à plate couture, Mu remporte haut la main le tournoi de lutte entre robots.

Mais le trio du labo n° 7 a décidé de ne pas s’en soucier et de se concentrer sur la mise au point d’A108…

SCENARIO : MASAMI YÛKI

DESSIN : TETSURO KASAHARA

TRADUCTEUR : MIYAKO SLOCOMBE









DE NOUS IL NE RESTERA QUE DES CENDRES TOME 1

Elle apparaît tantôt comme une jeune femme docile qui ferait tout pour son amoureux, tantôt comme une provocante reine de la nuit ou même encore dans la peau d’une lycéenne aguicheuse qui séduit son prof… Sa méthode est toujours la même : mettre sa cible en confiance pour ensuite l’éliminer prestement et sans état d’âme. Et, au fait, elle, c’est lui ! Yû est un tueur impitoyable qui, tel un caméléon, se déguise en femme pour mieux ferrer ses victimes. Yû agit pour le compte d’une organisation mafieuse tout en espérant par là même occasion retrouver l’assassin qui a massacré sa famille ! Seul indice : le tueur porte à l’épaule un tatouage de fleur de chrysanthème.

Soyez certains que ce tueur aux multiples visages, fera tout ce qu’il faut pour se venger du seul être dont il désire intensément la mort !





SCENARIO : AKIRA KASUGAI

DESSIN : AKIRA KASUGAI

TRADUCTEUR : YUKIO REUTER









FIRE FORCE TOME 21

L’église du Saint-Soleil s’est alliée avec le Grand Prédicateur, et le capitaine Ôbi de la 8e brigade a été emprisonné. Afin de sauver leur capitaine, Shinra et ses camarades, poursuivis par l’empire, vont s’introduire dans la grande prison de Fuchû avec l’aide du mystérieux Joker. Mais le capitaine Barns de la 1re brigade et les Exterminateurs, des experts en combat contre les détenteurs de pouvoirs, les attendent de pied ferme !



Face à Barns, le plus puissant adversaire qu’il ait jamais affronté, Shinra va devoir montrer que l’entraînement suivi à Asakusa a porté ses fruits !

SCENARIO : ATSUSHI OKUBO

DESSIN : ATSUSHI OKUBO

TRADUCTEUR : FRÉDÉRIC MALET





GAMARAN - LE TOURNOI ULTIME TOME 11

Alors qu’il se réunit avec les hommes forts de l’école Muhô, son ennemie jurée, quelle réponse Gama va-t-il donner à Shimon ? De son côté, Iori est à nouveau appelé par Yagira, qui l’informe de la décision de Gama. Quelle sera la réaction d’Iori, qui est

à la fois un sabreur et son condisciple ?

En outre, Bihômaru, l’ogre obéissant directement àTadaie Hiramatsu, attaque Ran !! Écoutera-t-elle les conseils d’Iori qui lui avait dit de fuir ?!

SCENARIO : YOSUKE NAKAMARU

DESSIN : YOSUKE NAKAMARU

TRADUCTEUR : YUKIO REUTER





SHAMAN KING - THE SUPER STAR TOME 3

Il n’y a pas d’arme plus puissante que le savoir.

Le coffre-fort que Kaizô Oume défendait a été ouvert. À l’intérieur se trouvaient des pistolets rouillés, des documents et d’innombrables âmes de soldats tombés durant la guerre. Mais, afin de mieux comprendre ce qui se passe, il faut replonger dans la Seconde Guerre mondiale pour y voir Sakurai, l’organisation qui a précédé celle des X-Laws et les actions secrètes de l’équipe de Yavis…

SCENARIO : HIROYUKI TAKEI

DESSIN : HIROYUKI TAKEI

TRADUCTEUR : RODOLPHE GICQUEL





SHAMAN KING STAR EDITION TOME 12

Yoh a abandonné le Shaman Fight en échange d’une promesse faite à Maiden afin qu’elle ressuscite Ren. Mais la situation s’est envenimée : Redseb a tué Chocolove pour venger la mort de son père. Malheureusement, Yoh et ses amis sont arrivés trop tard sur les lieux… Et comme un malheur n’arrive jamais seul, les voilà à présent de nouveau face à la bande de Hao !

SCENARIO : HIROYUKI TAKEI

DESSIN : HIROYUKI TAKEI

TRADUCTEUR : RODOLPHE GICQUEL & SÉBASTIEN GESELL





SMOKIN' PARADE TOME 10

Le monde est en train de disparaître à la suite d’une pandémie de spider.

Yôkô affronte Utsuwa Munomiya, le P.D.G. d’Amenotori. Au cours de ce combat, Yôkô va devoir faire un choix terrible. Yôkô trouvera-t-il enfin la réponse qu’il cherche depuis si longtemps ?

Vous le découvrirez dans ce dernier tome de Smokin’ Parade !

SCENARIO : JINSEI KATAOKA

DESSIN : KAZUMA KONDOU

TRADUCTEUR : CYRIL COPPINI





UN PETIT AMI TROP PARFAIT ? TOME 9

Quand elle apprend que Kusakabe se retrouve au camp d’étude avec son ex-petite amie, Iroha est incapable de rester les bras croisés et décide de passer lui faire un petit coucou. L’incident semble finalement se résoudre sans problème, mais Haruka a l’air de cacher quelque chose…

Haruki, de son côté, est bien décidé à rattraper le temps perdu au camp et à fêter son anniversaire avec Iroha dignement. Et, comme d’habitude avec ce petit pervers, ça va vite dégénérer !

SCENARIO : MIZUKI OSHINO

DESSIN : MIZUKI OSHINO

TRADUCTEUR : ALINE KUKOR





V2 PANZER

2987, le monde est sous la coupe du tyran Zera Tsender et la population vit dans la misère sur une Terre dévastée…



Ayant perdu ses parents lors de la guerre contre les forces de Tsender, la belle Serazad est déterminée à régler ses comptes. Pour ce faire, elle décide de participer à une course de motos à travers les terres désolées.



Les règles sont simples : les motos doivent être des modèles d’avant 1940 et tous les coups permis, pour peu que les armes datent d’avant 1860.



Alors que la course s’annonce solitaire, Serazad va rencontrer deux compagnons. Mais sont-ils ceux qu’ils prétendent être ?

SCENARIO : LEIJI MATSUMOTO

DESSIN : LEIJI MATSUMOTO





YAWARA TOME 7

Depuis toute petite, Yawara Inokuma a été entraînée par son grand-père Jigorô Inokuma, un champion de judo, qui voit en elle une future star de la discipline.

Il a été annoncé que les JO de Barcelone accueilleraient enfin la discipline féminine dans la compétition. Jigorô rêve donc de faire de sa petite-fille la première championne olympique féminine de judo.

Mais contrairement aux attentes de son aïeul, la jeune fille ne rêve que de mode, d’amour, d’idol… Bref, elle n’aspire qu’à une vie d’adolescente ordinaire, loin des entraînements et des compétitions.

Mais c’est sans compter son talent inné pour le judo, que son entourage ne lui permettra pas d’oublier…!

SCENARIO : NAOKI URASAWA

DESSIN : NAOKI URASAWA

TRADUCTEUR : THIBAUD DESBIEF





Les sorties du mois de Janvier 2022 des éditions Kana, sont maintenant dévoilées et il y a pas mal de bonnes choses.