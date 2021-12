Dune : Maison Atréides tome 2, sortira le 21 Janvier 2022 aux éditions Huginn & Muninn.Pagination : 112 pagesPrix : 18€Je n'ai toujours pas vu le film de Villeneuve, il faut que je le vois.D'ailleurs, ça me fait penser, que j'ai l'artbook Captain America Civil War.

Leto Atréides apporte des nouvelles de la révolte qui se prépare sur Ix, mais les dirigeants de la ville prennent une décision qui pourrait tous les menacer et ainsi servir les desseins du prince héritier Shaddam qui complote pour s’emparer du pouvoir… Pendant ce temps, Pardot Kynes commence à diffuser sa vision édénique pour terraformer la planète désertique de Dune en une oasis, éveillant les soupçons des Fremens sur ses véritables motivations… et ses aptitudes à réussir.

posted the 12/17/2021 at 11:14 PM by leblogdeshacka