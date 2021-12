Décidément, il y aura énormément de statuettes de Batman dans les prochains mois. Entre Sideshow, XM Studios, Queen Studios, Iron Studios et DC Collectibles (j'en oublie !! ), vous aurez le choix.La statuette est directement tiré du film Zack Snyder's Justice League de Zack Snyder, vous vous souvenez de la scène post-, avec Batman, le Joker, Méta et les autres.La statuette est entièrement en résine, peinte à la main comme d'habitude.La finition m'a l'air vraiment bien réalisée, j'aime bien la posture et l'effet de souffle sur le manteau.Il y a une rumeur qui annonce un retour du Snyderverse, avec une suite pour la Justice League. J'espère que cette rumeur deviendra plus qu'une rumeur avec une confirmation de Warner Bros.La figurine mesure 21cm (vraiment dommage de ne pas avoir fait une de 30-40cm), pour un poids de 800g.Le prix de la bête est de 159.99€ pour une livraison prévue pour le troisième trimestre 2022.