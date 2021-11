ゴジラ GODZILLA in hell







Godzilla en enfer !

Que se passe-t-il lorsque GODZILLA meurt… et va en enfer ?!



James Stokoe (Aliens Perdition) Ulises Farinas (Judge Dredd Mega-City Two) et 5 autres artistes donnent leur vision de l’enfer du Roi des Monstres.



Un album singulier, original, à la touche poétique… sauce Kaiju. Suivez Godzilla dans son parcours à travers les limbes… jusqu’à sa prochaine resurrection !



Second album Godzilla après Rage Across Time.



128 pages couleur

Prix : 16.95€

Sortie : Décembre 2021

------------------------

TRANSFORMERS LEGACY (Artbook)







L’art des jouets Transformers

750 illustrations sur 300 pages.



Vous avez connu l’excitation d’ouvrir un cadeau sous le sapin et d’y trouver un nouveau jouet Transformers dans sa jolie boîte ?



Cet artbook contient les centaines d’illustrations qui illuminaient le packaging de vos jouets favoris issus de la première décennie iconique des Transformers qui a débuté en 1984.



Tirées des archives d’Hasbro et Takara, ainsi que des collections privées réparties à travers le monde, elles sont toutes là ! Cet ouvrage contient également des illustrations inédites, de jouets qui n’ont jamais vu le jour, des croquis, les références de production et des textes explicatifs en français. Un ouvrage INCONTOURNABLE pour les fans et les collectionneurs !

