Alors que la bataille finale entre les nouveaux et les anciens dieux est sur le point de commencer, Voyageur prend son envol et Ombre peine à accepter la découverte qui vient de lui être faite par quelques créatures étranges : son propre rôle dans le bain de sang à venir.

Quel est le seul ennemi de Batman à pouvoir rivaliser avec son cerveau brillant ? Qui est capable de maintenir une ville en état de terreur avec de simples puzzles ou mots croisés ? Qui fait des allers-retours incessants à l'Asile d'Arkham et semble pour le moins irrécupérable ? Les réponses à toutes ces questions et bien plus encore, se trouvent dans le parcours criminel et tortueux du génie du mal: Edward Nygma, le Sphinx !

Bruce Wayne est toujours enfermé en prison, payant pour ses exactions envers la ville de Gotham et tentant de se racheter aux yeux de ses anciens alliés. Mais il a à présent noué une relation de plus en plus forte avec son ancienne ennemie, l'ex-compagne de Jack Napier, Harleen Quinzel. Jeune maman, celle-ci est contactée par le GCPD pour l'épauler sur une affaire qui va faire remonter à la surface les souvenirs encore vivaces de son passé de criminelle.

La collection Urban Limited propose de découvrir des récits majeurs de DC Comics dans un format hors du commun et une fabrication particulièrement luxueuse. Les tirages sont uniques, limités à 1500 exemplaires et numérotés à la machine à l'intérieur des ouvrages.

La collection Urban Limited propose de découvrir des récits majeurs de DC Comics dans un format hors du commun et une fabrication particulièrement luxueuse. Les tirages sont uniques, limités à 1500 exemplaires et numérotés à la machine à l'intérieur des ouvrages.

La collection Urban Limited propose de découvrir des récits majeurs de DC Comics dans un format hors du commun et une fabrication particulièrement luxueuse. Les tirages sont uniques, limités à 1500 exemplaires et numérotés à la machine à l'intérieur des ouvrages.

La légende disait la chute du Dieu du vide. La légende chantait la victoire des Traquedieux. La légende proclamait la libération de Cain Anuun. Mais bien rares sont les légendes à dévoiler toute la vérité.

Ray Palmer est mort, et un nouvel Atom est désormais membre de la Suicide Squad. Mais les anciens équipiers de Palmer – Superman, Batman et J'onn J'onzz – comptent bien faire toute la lumière sur cette sordide affaire. La Ligue de Justice et le groupe d'Amanda Waller vont rentrer en conflit au cours de l'enquête, alors que la Suicide Squad s'apprête à vivre sa dernière mission !

Depuis les événements survenus à Arcadia Bay, deux réalités s'opposent dans la vie de Max. Une ligne temporelle dans laquelle Chloe et Rachel se sont sacrifiées pour sauver leur petite ville, et une autre dans laquelle ce sacrifice n'a jamais eu lieu . Réfugiée dans la seconde, Max comprend que son habileté à remonter le temps dérègle tout autour d'elle et elle finit par se rendre à l'évidence : elle doit retourner dans la ligne temporelle initiale, même si cela signifie de faire une croix définitive sur ses amies retrouvées...

Une fois par siècle, Mort parcourt la Terre pour mieux comprendre ceux dont elle recueillera les dernières paroles. Sous la forme d'une jeune mortelle nommée Didi, elle se liera tour à tour avec une adolescente, aidera une sans abri de 250 ans à retrouver son coeur perdu et encouragera une jeune étoile montante de la musique luttant pour dévoiler son orientation sexuelle.