Le livestream a également présenté du contenu qui sera disponible dans Legacy of the Sith, dont du nouveau contenu narratif afin de découvrir le plan ultime du renégat Sith, Dark Malgus, des styles de combat qui s’ajoutent aux options des joueurs et de nombreuses améliorations d’ergonomie. Le lancement de Legacy of the Sith marque le début de la célébration du 10ème anniversaire du jeu qui se déroulera tout au long de l'année 2022.

L'extension du jeu Star Wars: The Old Republic , Legacy of the Sith se trouve une date. Elle sortira le 14 décembre prochain.