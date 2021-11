Voici un petit condensé de news et rumeurs autour de DC, entre les films et séries il y a de quoi faire.En attendant, un retour des news ciné et séries (j'ai pas trop de temps en ce moment, mais ça va revenir).On commence, avec du lourd, The Batman de Matt Reeve :-Selon des rumeurs, l'acteur Barry Keoghan, serait le Joker, dans le film The Batman. Son personnage, serait même dans le montage le plus récent.-Le film aurait toujours une durée de 3h-Le budget du film est de 100 millions de dollars-Henry Cavill veut toujours jouer le rôle de Superman.-Le film Wonder-Woman 3, devient une priorité pour Patty Jenkins. Son Star Wars Rogue Squadron attendra encore un peu.HBOMAX-Le projet sur la Justice League Dark aurait enfin un titre. Le show que prépare JJ Abrams s'intitulera, d'après les rumeurs, "Justice League Dark : Constantine".-Le film Batgirl, devrait logiquement conduire à un film solo pour Black Canary.