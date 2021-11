Longtemps annoncé, mais jusqu'à maintenant jamais dévoilé, l'artbook collector de Death Stranding se dévoile enfin et pour fêter ça, il y aura deux éditions. Une collector à 150£, limitée à 300 exemplaires monde et une ultra collector au prix de 2200£ limitée à 30 exemplaires monde.

Who likes this ?

posted the 11/09/2021 at 10:23 AM by leblogdeshacka