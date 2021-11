Le jeu Elden Ring aura droit à une édition collectorÀ l'intérieur, nous retrouverons :-Le jeu-Un artbook de 40 pages (un peu abusé le nombre de pages)-Un steebook-La soundtrack en format digitale-Une statuette de Malenia "Blade of Miquella"Le tout dans une belle boîte, en tout cas plus jolie que certaines boîtes de collectors.

posted the 11/05/2021 at 02:19 PM by leblogdeshacka