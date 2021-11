Adapté du best-seller de Ben MacIntyre pour le grand écran par John Madden, le réalisateur du film oscarisé Shakespeare in Love, et par les producteurs du Discours d’un Roi, LA RUSE est l’histoire vraie du stratagème qui a dupé les nazis et renversé le cours de la Seconde Guerre mondiale. Le film est produit par See-Saw Films et Cohen Media Group en association avec Archery Pictures.



Trailer VF





Le film réunit un casting de stars avec Colin Firth, lauréat d'un Oscar avec Le Discours d’un Roi, Kelly Macdonald, lauréate d'un Emmy Award (Line of Duty, Boardwalk Empire, No Country for Old Men), Matthew Macfadyen (Succession, Orgueil et Préjugés), Penelope Wilton (Downton Abbey, Indian Palace), Johnny Flynn (Jersey Affair, Emma) et Jason Isaacs (Harry Potter, Peter Pan).



Le film met également en scène, Hattie Morahan (Official Secrets, Mr Holmes), Simon Russell Beale (Mary Stuart Reine d’Ecosse, La Mort de Staline), Paul Ritter (Tchernobyl, The Capture), James Fleet (Quatre mariages et un enterrement, Raison et Sentiments) et Mark Gatiss (Sherlock, Le Favori).



Les producteurs sont Charles S. Cohen, Iain Canning, Emile Sherman et Kris Thykier. Simon Gillis, COO de See-Saw, est le producteur exécutif. Michelle Ashford (Masters of Sex) a adapté le scénario d’après le best-seller éponyme de Ben McIntyre. Jina Jay a dirigé le casting.



Trailer VO





Synopsis :



1943. Pour renverser le cours de la guerre, les alliés doivent débarquer des troupes en Sicile… Où les Nazis les attendent. Pour éviter ce massacre annoncé, deux officiers du renseignement britannique, Ewen Montagu (Colin Firth) et Charles Cholmondeley (Matthew Macfadyen), vont mettre au point un incroyable stratagème visant à duper Hitler sur le lieu du débarquement. Au centre de leur stratégie, un cadavre sous légende…

Le nouveau film d'espionnage avec Colin Firth se dévoile avec un trailer.Le film sortira en salle le 26 Janvier 2022