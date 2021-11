Un homme, un robot et un chien forment une famille improbable au centre d’une aventure puissante et touchante. Finch, ingénieur en robotique, veut s’assurer que quelqu’un veillera sur son fidèle compagnon après sa mort. Rare survivant d’un phénomène solaire cataclysmique qui a transformé le monde en désert, Finch vit dans un bunker souterrain depuis des années, où il a construit son propre monde, qu’il partage avec son chien Goodyear. Il créé un robot pour veiller sur Goodyear lorsqu’il n’en sera plus capable. Alors que le trio se lance dans un voyage périlleux dans un ouest américain désert, Finch s’efforce de montrer à sa création, qui se fait appeler Jeff, la joie et l’émerveillement que procure la vie. Leur aventure est faite à la fois d’obstacles et d’humour, car s’il est difficile pour Finch de faire en sorte que Jeff et Goodyear s’entendent bien, il doit aussi faire face aux dangers du nouveau monde.

Le nouveau film de Tom Hanks, Finch, sera disponible le 5 Novembre 2021, en exclusivité sur Apple TV.