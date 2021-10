Le nouveau film de Roland Emmerich, se dévoile avec une affiche et un trailer.Au casting de cette nouvelle production catastrophe du réalisateur de 2012 ( que je n'ai jamais vu au passage), nous retrouverons, Halle Berry, Patrick Wilson, Michael Peña, John Bradley, Charlie Plummer, Wenwen Yu, Donald Sutherland et Eme Ikwuakor.Le film est prévu pour le 9 Février 2022

Like

Who likes this ?

posted the 10/31/2021 at 10:41 PM by leblogdeshacka