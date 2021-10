Bon, je pense qu'il y aura un gros craquage de slip très bientôt. Quand vous voyez, cette merveille, difficile de ne pas succomber.Nous sommes sur de la résine bien évidemment, peinte à la main et surtout bien massive.Le visage est quand même fou, même si je ne reconnais pas du tout Battison (ou alors suivant l'angle de vue).Pour le moment, pas de prix, j'ai rien vu, mais bon, il faudra compter un bon 1200-1600€.

posted the 10/29/2021 at 07:49 PM by leblogdeshacka