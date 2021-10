Apprenti comédien en galère, Cédric décroche enfin son premier rôle dans un film de super-héros. Un soir, alors qu'il emprunte la voiture de tournage, il est victime d'un accident qui lui fait perdre la mémoire. A son réveil, vêtu de son costume de justicier et au milieu des accessoires du film, il est persuadé d'être devenu Badman, le personnage du film, avec une mission périlleuse à accomplir. Mais n'est pas héros et encore moins super-héros qui veut... Et encore moins Cédric.

Le nouveau film de Philippe Lacheau, avec au casting toute sa bande, se dévoile avec un trailer et une affiche.Au casting, nous retrouverons donc, d'Elodie Fontan, Philippe Lacheau, Tarek Boudali et Julien Arruti.Pour rappel, le film à été filmé en pleine crise sanitaire.