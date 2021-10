Avec pour mission de détruire un laboratoire et une prison qui détient des prisonniers politiques et des expériences secrètes, il se retrouve au sommet d'une base qui ressemble au terrain forestier de Corto Maltese. Il s'infiltre en tant que chef involontaire de la deuxième équipe d'attaque du groupe de la Force opérationnelle, mieux connue sous le nom de The Suicide Squad. Vêtu d'une combinaison tactique spécialement conçue pour le protéger, qui cache son arsenal montable, avec divers outils utilitaires, si nécessaire, il peut toujours porter un casque pliable, inspiré d'un extraterrestre xénomorphe, qui intimide ses adversaires et cache son identité.

Après King Shark, Iron Studios dévoile la statuette de BloodsportLa statuette mesure 21cm de hauteur, entièrement peint à la main et en résine.La statuette aura deux têtes dans le pack, une avec le casque et une sans casque.D'autres personnages du film seront disponibles, pour bien compléter la collection.