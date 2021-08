Iron Studios, vient tout juste d'annoncer l'arrivée d'une statuette King Shark, l'un des héros de la Suicide Squad.D'ailleurs, qui a vu le film, j'ai bien envie de me le faire!Pour ceux qui ne connaissent pas trop le personnage, il a été créé par l'écrivain Karl Kesel en 1994.Sa première apparition est dans Superboy vol.3.Fils d'un être mythologique appelé le Shark God, il est né à Hawaï et s'appelle Nanaue, un requin humanoïde anthropomorphe mieux connu sous le nom de King Shark. Nanaue a une force et une endurance améliorées, peut nager à grande vitesse et résiste au froid, et avec la physiologie d'un requin, peut respirer sous l'eau, a beaucoup de dents et un appétit de mangeur d'hommes avide.Dans le film de James Gunn, King Shark est en CGI, et pour doubler le personnage, nous retrouvons une voix légendaire, celle de Sylvester Stallone.Concernant la statuette, nous sommes sur de la résine, avec peint-job à la main. J'aime bien la pose, avec la jambe déjà à moitié mangée.La statuette mesure 23cm de hauteur, pour un poids de 400g.Je pense, que Iron Studios, nous prépare une belle collection de statuettes à l'effigie des antihéros de la Suicide Squad.