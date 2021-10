Le prochain film de Will Smith se dévoile, avec une affiche et un trailer.D'après l'incroyable histoire vraie de Venus et Serena Williams, découvrez la nouvelle bande-annonce de La Méthode Williams, avec le titre "Be Alive" de Beyoncé. Le 1er décembre au cinéma.La Méthode Williams, produit par Warner Bros. Pictures, s’inspire d’une histoire vraie qui a fasciné le monde entier. Richard Williams, homme déterminé, a élevé deux des plus grandes sportives de tous les temps, qui finiront par marquer le monde du tennis à jamais. Deux fois nommé à l’Oscar, Will Smith (ALI, À LA RECHERCHE DU BONHEUR, BAD BOYS FOR LIFE) campe Richard, sous la direction de Reinaldo Marcus Green (MONSTERS AND MEN).Sachant précisément l’avenir qu’il veut bâtir pour ses filles, Richard a tout prévu pour faire de Venus et Serena Williams des figures de légende : grâce à ses méthodes peu orthodoxes, il réussira à les emmener des rues de Compton jusqu’aux courts de tennis des plus grands championnats internationaux. Ce film profondément émouvant témoigne de l’importance de la famille, de la persévérance et de la foi inébranlable en l’autre qui permet de soulever des montagnes et de marquer durablement le monde.Une projection exceptionnelle au « Brown Sugar Days »Dans le cadre de sa sortie prochaine en France, « La Méthode Williams » créera l’événement puisque le film sera projeté au « Brown Sugar Days », premier festival du cinéma afro-américain à Paris. 2300 spectateurs auront la chance de découvrir cette histoire poignante en avant-première au Grand Rex dans la nuit du samedi 30 au dimanche 31 octobre.