L’Exposition Universelle de Dubaï représente 191 pays

participants, plus de 25 millions de visiteurs sont attendus.

Tom, jeune collégien, a un coup de cœur pour la belle Harmony. Apprenant que celle- ci se passionne pour les échecs, il décide de s’inscrire au club du collège. Mais il n’en connaît pas les règles ! Il n’a donc pas le choix : il doit tout apprendre et s’entraîner sérieusement. Très vite, il découvre l’existence de Garry Kasparov, le plus grand joueur de l’Histoire des échecs. Lors de ses recherches Tom tombe sur une machine de réalité virtuelle qui va lui permettre d’analyser les parties les plus mythiques du maître !

Un événement inattendu va alors ouvrir à Tom les portes du très haut niveau des échecs, et ce malgré lui...

Je ne sais pas si vous connaissez la société Shibuya Productions, créée par Cédric Biscay et Kostadin Yanev.La société est fondée en 2014, et le premier projet à voir le jour est Astro Boy Reboot. Pour ensuite frappé un grand coup avec le retour d'une licence mythique, Shenmue. La société produit Shenmue III et avec lui de nombreux projets voient le jour, comme le manga Blitz.Pour les fans de Cobra, il y a aussi Cobra: Return of Joe Gillian, qui à été annoncée.Le manga Blitz est un vrai succès avec plus de 40 000 exemplaires vendus en France et 200 000 Lecteurs au Japon, via la plateforme Shonen Jump Plus. En un an et demi 4 tomes sont déjà parus et le tome 5, qui sera disponible dans les rayons en Novembre, se paie même le luxe d'être à l’Exposition Universelle de Dubaï sur le Pavillon de la Principauté de Monaco du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022.