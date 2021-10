Décidément, toutes les plus grosses licences débarque dans Fortnite. Après, Marvel, DC et autres films à gros budget, voici que Dune, débarque à son tour, dans le jeu d'Epic Games.

De nombreux objets sont à récupérer dans l'ensemble DUNE à partir du 20 octobre. Les joueurs peuvent choisir d'acheter ces objets dans des packs. Le pack Dune contient la tenue Paul Atréides, la tenue Chani, l'accessoire de dos Fremkit et l'accessoire de dos Sacoche de Chani, ainsi que l'écran de chargement "Le ver géant" ! Le pack d'équipement de Dune contient la pioche "Crochets à vers", la pioche "Dagues jumelles", le planeur "Ornithoptère" et l'emote "Pas irréguliers".

posted the 10/20/2021