La nouvelle manette XBOX Series X|S, à l'occasion du 20ème anniversaire de XBOX, est disponible en préco sur Cdiscount.Perso, elle me tente bien cette manette, sachant, que j'ai loupé la Forza Horizon 5.

posted the 10/07/2021 at 09:35 PM by leblogdeshacka