Du haut de ses 60cm (avec bras levé), cette statue ne vous laissera pas indifférent au vu de ses dimensions. Avec l'utilisation de silicone pour la partie buccale, Murphy semblera prendre vie dans votre collection.



Avec ses 2 bras switch-out, vous pourrez afficher votre bras RoboCop tendu en direction de ses ennemis, ou Auto-9 levé comme il le fait plusieurs fois dans le film. Avec une superbe peinture d'armure aussi fidèle au matériau d'origine que possible, chaque teinte a été méticuleusement peinte à la main pour donner au personnage ce look unique.

Des pièces métalliques aux parties du corps en caoutchouc, en passant par le noir mat du célèbre pistolet Auto-9, chaque matériau a été soigneusement recréé pour en faire la statue ultime de RoboCop.



Pour la base, nous avons opté pour quelque chose d'élégant avec une partie au sol qui pourrait être celle d'une usine. Les taches d'huile et les fissures causées par le poids de l'agent 001 donnent vie à l'environnement. La partie inférieure de la base est réalisée à partir des motifs de l'armure, ainsi que du logo OCP au centre.

Il n'y a pas longtemps, j'ai failli me prendre le Robocop de chez Altaya, vous savez, le truc à monter, soit une figurine, soit une voiture/vaisseau, car je me suis dit "un Robocop dans la Gaming Room, ça peut le faire!". Mais, je ne suis pas trop fan de ce modèle, attendre 2-3 ans pour monter le produit. Alors j'ai trouvé une solution de remplacement, enfin, j'ai reçu un mail.Limitée à 500 exemplaires seulement, chaque statue sera livrée avec son certificat d'authenticité.SCULPTEURSDavid Letondor, Pierre-Marie AlbertPEINTREKevin FerrerConcernant le prix, nous sommes sur du 899.99€