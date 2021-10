Après avoir voyagé dans le royaume quantique à la recherche de sa femme perdue, le Dr Hank Pym rencontre Janet van Dyne, qui, dans cette réalité, a contracté un virus quantique qui a corrompu son cerveau et l'a transformée en une créature mort-vivante cannibale. Elle infecte alors Pym, qui en revenant à sa réalité, propage le virus dans le monde entier.

Après la petite présentation des prochaines sorties de chez Iron Studios, Captain America en mode Zombies se dévoile avec le pleins de photos et surtout, son prix.Cette statuette est basé sur la série "What If...?", disponible sur Disney+, d'ailleurs, je crois que le dernier épisode vient d'être diffusé, alors je vais pouvoir commencer la série.Nous sommes toujours sur une statuette en résine, peinte à la main et aux dimensions plutôt correct (en ce moment je me dit qu'il faudrait que des statues de 40-60cm) 22cm, pour 820g.Elle est disponible en édition limitée, mais je ne sais pas s'il y a une numérotation dessus.La date de sortie est prévue pour le troisième trimestre 2022 et elle coûtera autour des 140€.