TRANSFORMERS : RETOUR VERS LE FUTUR







Nom de Zeus, Marty…

…maintenant ils voyagent dans le temps !



Tout irait pour le mieux dans toutes les continuités possibles pour Marty McFly et son ami Doc Brown si leur DeLorean à voyager dans le temps n’avait pas attiré l’attention des Transformers, fraîchement débarqués sur Terre en cette belle année 1985 !



Une petite erreur et Marty se retrouve à nouveau plongé dans une aventure folle pour arrêter Megatron et ses Decepticons dans le passé, le présent, et le futur… avec l’aide d’une nouvelle machine temporelle… l’Autobot Gigawatt !



L’esprit des 80’s propulse à 88 miles à l’heure ce mash-up de la Série Dérivée TRANSFORMERS !



112 pages couleur

Prix : 15.95€

-----------------------------

M.A.S.K. – Mobile Armored Strike Kommand, Tome 2







Sur les traces de V.E.N.O.M.

Tout droit sortie du crossover REVOLUTION, cette recréation de la série M.A.S.K. des années 80 régénère ses personnages… et ses célèbres véhicules !



Les origines de V.E.N.O.M. : Alors que M.A.S.K. se trouve un nouveau repère à Miami, Trakker part dans une mission solo et croise le chemin du Dr. Mindbender qui lui apprend l’art du leadership et de la manipulation… mais Trakker découvre les plans tordus de son nouveau mentor et apprend la véritable histoire de ses ex-équipiers devenus les instruments de Miles Mayhem…



Suite de l’histoire de M.A.S.K. version REVOLUTION !

112 pages couleur

Prix : 17.95€



----------------------------

POWER RANGERS Unlimited : Mighty Morphin Power Rangers tome 0







Le début d’une nouvelle saga.

Le début d’une grande saga Mighty Morphin Power Rangers. Entrez dans l’ère UNLIMITED en suivant deux équipes de Rangers : Les Power Rangers d’Angel Grove et les Omega Rangers de l’espace, se partageant la même histoire !



Lord Drakkon, la version démoniaque de l’héroïque Tommy Oliver venue d’un univers parallèle, apparaît à Angel Grove avec un plan, des secrets, et une mission pour des alliés inattendus. Les Power Rangers sauront-ils se réunir pour combattre Lord Zedd et ses nouveaux Dark Rangers… ou bien la vérité au sujet de Lord Drakkon va-t-elle les séparer ? Les Omega Rangers, eux, découvrent une planète ravagée par une terrible menace… qui risque de bientôt arriver sur Terre !



Cet album introduit la nouvelle série MMPR publiée par Vestron. Vous n’avez jamais lu de comics MMPR ? Super, c’est pour vous : Comme pour Transformers et G.I. Joe, Vestron démarre de zéro et vous guide dans une nouvelle série avec un album adapté aux novices, qui vous présente les personnages et leur univers à travers l’action, sans avoir à vous dépatouiller avec la v.o. ou les séries précédentes…



…et préparez-vous à la suite : après ce Tome 0, la saga POWER RANGERS Unlimited sera DOUBLE, avec les albums Mighty Morphin (centrée sur les Rangers de la Terre) ET Power Rangers (avec les Omega Rangers de l’espace) constituant une seule et même grande histoire !



GO GO !!!



128 pages couleur

Prix : 16.95€

----------------------------

Lovecraft INFESTATION : Transformers, Les Tortues Ninja, G.I. Joe, 30 Jours de Nuit







Une Anthologie de Comics Horrifiques.

Cthulhu, es-tu là ? Les créatures cauchemardesques de H.P. LOVECRAFT sortent des abîmes pour infester les pages des comics Transformers, Tortues Ninja, G.I. Joe et 30 Jours de Nuit !



Barrow, Alaska et ses vampires sont encore plus flippants… Les égoûts de New-York réservent de sombres rencontres à Raphael, Leonardo, Michelangelo et Donatello… Optimus Prime et Nikola Tesla affrontent des forces obscures dans une histoire qui fait suite à l’album Transformers : Hearts of Steel… Cobra joue avec les puissances occultes pour booster ses forces contre G.I. Joe…



Une anthologie horrifique complètement folle et horriblement réussie !



Anthologie, 4 histoires complètes



176 pages couleur

Prix : 22.95€

Les sorties du mois d'Octobre 2021, pour les éditions Vestron sont maintenant disponibles.