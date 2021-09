Bien avant que son nom ne soit galvaudé par Netflix, Lupin est un énorme succès au Japon et partout dans le monde. De mémoire, aux US Lupin, se fait appeler Wolf, chez nous avons droit à un Edgar de la Cambriole. Les fans se souviennent sûrement encore de la chanson du générique !Mais passons, car nous sommes en présence du premier manga traduit en français (enfin, je crois, j'ai uniquement les animés) et si le succès est au rendez-vous, Kana pourrait sortir une série complète Lupin The Third.Cette anthologie, nous propose de découvrir 11 des meilleurs récits du célèbre cambrioleur.Suite au décès du mangaka Kazuhiko Katō, plus connu sous le nom de Monkey Punch, le 11 avril 2019, que son dernier éditeur Ryuichi Endo décide de lui rendre hommage en réunissant des histoires publiées entre 1967 et 1968 dans le magazine Japonais, Weekly Manga Action.Pour les plus vieux, vous vous souviendrez très certainement que l'animé étai diffusé sur France 3. En plus de la série, nous avons eu également droit à des films animé, un spin-off sur Fujiko Mine et quelques films live-action (le dernier en date est une vraie réussite pour ma part).Nous sommes donc en présence d'un bon gros manga, de 286 pages, qui nous font découvrir l'univers drôle et très bien écrit de Lupin The Third. Pour ceux qui ne connaissent pas les aventures rocambolesques du plus célèbre cambrioleur, voici un petit résumé.Lupin III est un cambrioleur qui voyage à travers le monde à la recherche du plus beau bijoux/joyaux au monde. Avec lui, nous retrouvons ses plus fidèles alliés, Jigen, l'as de la gâchette, Goemon, le samouraï au sabre plus affûté qu'une feuille et enfin Fujiko, celle qui fait tourner la tête de notre ami Edgar.Mais, il n'y a pas que des alliés, nous avons aussi l'inspecteur Zenigata, qui cherche à tout prix, à mettre Edgar et sa bande sous les verrous.Le manga est très bien dessiné, en même temps, Monkey Punch avait un coup de crayon que j'affectionne particulièrement et surtout reconnaissable entre mille. Les dialogues sont percutants et avec beaucoup d'humour.Attention, toutefois parfois l'humour est assez noir et ça pourrait en choquer quelques-unsSi vous êtes fans de Lupin The Third, ou que vous souhaitez connaître l'univers, cette anthologie est parfaite pour vous.En tout cas, moi, j'attends que Kana valide les prochains tomes.