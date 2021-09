Voici le petit récap des sorties des différentes plateformes de streaming pour le mois de Septembre 2021.Bah je crois que j'ai oublié le programme de Netflix pour le mois de Septembre lol.Je vous conseille The Norming Show et Ted Lasso sur Apple TV (The Servant aussi est pas mal).D'ailleurs, il ne reste plus beaucoup de temps pour mater, le reportage sur James Bond sur Apple TV.