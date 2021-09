Les vieux briscards, se souviennent forcément de la série Code Quantum. La série fut créée par Donald P. Bellisario dans les années fin 80.L'histoire est simple, Sam Beckett, un physicien, émet l'hypothèse qu'un voyage danse temps est possible. Voulant prouver sa théorie, il décide de faire l'expérience du saut dans le temps. Malheureusement, bien que l'expérience fut concluante, Sam se retrouve bloqué dans le passé, se souvenant plus vraiment de sa vie d'avant. Heureusement, il est aidé par Al, un hologramme, qu'il est le seul à voir (enfin, les enfants et les animaux aussi), ensemble, ils vont essayer de réparer les erreurs du passé, "en espérant que le prochain saut dans le temps, ramènera Sam chez lui".Eh bien, la suite serait en train d'être à l'étude, mais cette fois ci vraiment. Scott Bakula, aurait même eu des "discussions importantes" pour revenir dans le rôle.Une suite devait déjà voir le jour, il y a des années. On y aurait suivie la fille de Sam Beckett, qui voyagerai à travers le temps en espérant retrouver son père et le ramener chez lui. A voir si cette histoire sera conservée.