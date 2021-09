La série animée What if! sur Disney+, donne des idées aux créatifs de chez Hot Toys, qui nous propose une figurine de Captain Carter.À l'intérieur nous retrouverons :-Une figurine de 29cm-Sept pièces de mains gantées interchangeables comprenant :-Une paire de poings-Une paire de mains relax-Un bouclier tenant la main gauche-Une épée tenant la main droite-Un pistolet tenant la main droite-Chaque tête sculptée est spécialement peinte à la main-Un costume de capitaine Carter bleu, blanc et rouge avec motif en relief-Un pantalon à motifs en relief bleu avec genouillères et bordures rouges-Une sangle de corps de couleur marron foncé-Une ceinture de couleur marron foncé avec pochettes utilitaires-Une paire de bottes de couleur marron foncé-Un bouclier circulaire rouge et bleu du capitaine Carter-Une épée-Un pistoletUn support de figurine spécialement conçuComme souvent, nous sommes sur une date de livraison très lointaine, entre Janvier et Mars 2023.Le prix est plutôt raisonnable, 240€ environ