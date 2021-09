TRANSFORMERS Volume 4 : Rise of the Decepticons





Un monde au bord du cataclysme…

Après les trois premiers volumes qui exposaient la situation politique tendue sur Cybertron, les liens qui unissaient Mégatron, Orion Pax, les Autobots et “L’Éveil”, cette quatrième incursion sur la planète des Transformers voit naître les Decepticons et s’engage dans la guerre civile qui explosera dans la prochaine partie : TRANSFORMERS WAR WORLD !



“L’heure est venue pour Mégatron de montrer l’étendue de sa puissance alors que Cybertron est en crise. Des membres du Rise sont capturés par les forces de sécurité. Un séisme se déclenche. Un assassin doit être jugé. Sentinel Prime décide de déclarer hors-la-loi les Ascenticons et tous ceux qu’il considère comme néfastes à la société. Wheeljack, lui, doit empêcher la lune de Cybertron de s’écraser sur son soleil…”



144 pages couleur

Prix : 17.95€

-------------------------



M.A.S.K. – Mobile Armored Strike Kommand, Tome 2





Sur les traces de V.E.N.O.M.

Tout droit sortie du crossover REVOLUTION, cette recréation de la série M.A.S.K. des années 80 régénère ses personnages… et ses célèbres véhicules !



Les origines de V.E.N.O.M. : Alors que M.A.S.K. se trouve un nouveau repère à Miami, Trakker part dans une mission solo et croise le chemin du Dr. Mindbender qui lui apprend l’art du leadership et de la manipulation… mais Trakker découvre les plans tordus de son nouveau mentor et apprend la véritable histoire de ses ex-équipiers devenus les instruments de Miles Mayhem…



Suite de l’histoire de M.A.S.K. version REVOLUTION !



112 pages couleur

Prix : 17.95€

-------------------------



TRANSFORMERS : RETOUR VERS LE FUTUR





Nom de Zeus, Marty…

…maintenant ils voyagent dans le temps !



Tout irait pour le mieux dans toutes les continuités possibles pour Marty McFly et son ami Doc Brown si leur DeLorean à voyager dans le temps n’avait pas attiré l’attention des Transformers, fraîchement débarqués sur Terre en cette belle année 1985 !



Une petite erreur et Marty se retrouve à nouveau plongé dans une aventure folle pour arrêter Megatron et ses Decepticons dans le passé, le présent, et le futur… avec l’aide d’une nouvelle machine temporelle… l’Autobot Gigawatt !



L’esprit des 80’s propulse à 88 miles à l’heure ce mash-up de la Série Dérivée TRANSFORMERS !



112 pages couleur

Prix : 15.95€

-------------------------

Le programme de sortie pour le mois de Septembre des éditions Vestron est maintenant disponible et pour moi, ce sera M.A.S.K. tome 2 (apparemment, il sortirait en octobre)