« Pokémon Évolutions est une nouvelle série animée pour la marque, mais aussi un remerciement aux millions de fans dans le monde qui nous ont rejoints lors du voyage de ces 25 dernières années. », nous a confié Colin Palmer, vice-président du marketing de The Pokémon Company International. « Avec l’évolution de la marque, chaque région est une pierre angulaire pour les futures générations de Dresseurs de Pokémon, et nous souhaitions que Pokémon Évolutions rende hommage à cet héritage tout en restant innovant et moderne. C’est une nouvelle aventure, mais elle reste familière. Et avec le dernier épisode se déroulant à Kanto, Pokémon Évolutions clôture les célébrations de notre anniversaire de façon significative, à l’endroit où tout a commencé pour Pokémon il y a 25 ans. »

À l'occasion du 25 ème anniversaire de Pokémon, voici venir une nouvelle série Pokémon Évolutions.La série sera disponible en exclusivité mondiale sur la chaîne YouTube officielle de Pokémon et TV Pokémon aux dates suivantes :Jeudi 9 septembre : Le Maître dans la région de GalarJeudi 23 septembre : L’éclipse dans la région d’AlolaJeudi 7 octobre : Le visionnaire dans la région de KalosJeudi 21 octobre : Le plan dans la région d’UnysJeudi 2 décembre : Le rival dans la région de SinnohJeudi 9 décembre : Le souhait dans la région de HoennJeudi 16 décembre : Le spectacle dans la région de JohtoJeudi 23 décembre : La découverte dans la région de Kanto