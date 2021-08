Vous le savez déjà sûrement, la saga littéraire d'Isaac Asimov, Fondation sera adapté en série TV en exclusivité sur Apple TV.Autrefois vendu, comme un livre inadaptable, le chef-d'œuvre de l'un de mes auteurs préférés avec Philipp K Dick s'apprête à débarquer sur la plateforme à la pomme.Pour ceux qui aiment lire, je vous conseille, le Cycle de Fondation, Prélude à Fondation et L'Aube de Fondation.D'ailleurs, pour ceux qui ont une PS5, en ce moment il y a 6 mois gratuits à Apple TV. Il vous faudra un identifiant Apple et hop, 6 mois gratos.

Who likes this ?

posted the 08/21/2021 at 12:20 AM by leblogdeshacka