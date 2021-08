Le trailer de lancement de Ghost of Tsushima Director's Cut se dévoile à 2 jours du lancement du jeu.Un an après la sortie du jeu sur PS4, Sucker Punch, s'apprête à sortir le jeu dans une version optimisée sur PS5.Au programme de cette édition Director's Cut :-Le jeu-les DLC déjà sortis pour le jeu de base -L'extension sur l'Île d'Iki avec une nouvelle histoire-Des mini-jeux inédits-De nouveaux types d'ennemis-Le mode LegendsBonus de cette édition :-Un mini artbook numérique-Le commentaire du directeur où l'équipe discute du jeu avec un historien japonais (ça peut être pas mal !! )Pour rappel le jeu sera disponible le 20 août sur PS5, mais aussi sur PS4.Pour ceux qui veulent uniquement l'upgrade sans la boîte, le store affiche 9.99€ je crois ! Fnac 79.99€ + 10€ en CC Amazon 79.99€ [Cdiscount [/g] 79.99€

Like

Who likes this ?

posted the 08/18/2021 at 11:15 PM by leblogdeshacka