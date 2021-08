Batman fortnite





Un éclair inhabituel déchire la nuit de Gotham pour frapper le sol et laisser à sa place un étrange portail dimensionnel violet. À la poursuite d'Harley Quinn qui franchit sans réfléchir le seuil du portail providentiel, Batman s'y retrouve également propulsé malgré lui. Amnésique, il se réveille dans un monde qu'il ne connaît pas et se retrouve attaqué de toutes parts. Le temps presse car déjà un champ de force violet destructeur semble se refermer sur lui et ses adversaires. Il devra vite construire sa nouvelle vie dans cet univers des plus étranges et tenter de retrouver ses repères.

Collection : URBAN GAMES

SCÉNARISTES : CHRISTOS GAGE, DONALD MUSTARD - DESSINATEUR : REILLY BROWN

Date de sortie : 03 septembre 2021

Pagination : 144 pages

Contenu vo : Batman Fortnite : Zero Point TPB (#1-6)

Prix : 12 €

------------------------

East of west intégrale tome 3





2064, Amérique du Nord.

Sept nations désunies.

Quatre Cavaliers de l'Apocalypse.

Une guerre inévitable.

Collection : Urban Indies

Série : East of West Intégrale

SCÉNARISTE : JONATHAN HICKMAN - DESSINATEUR : NICK DRAGOTTA

Date de sortie : 03 septembre 2021

Pagination : 456 pages

Contenu vo : East of West #30-45

Prix : 39 €





------------------------

East of west tome 10





Conquête, Guerre et Famine ont enfin retrouvé la trace de Mort et de son fils, le prophétique Babylone. Après s'être débarrassé d'une multitude de Psaumes, des robots tueurs d'un autre temps, Mort apprend que Guerre a passé un marché avec son fils. S'il suit les Cavaliers pour prendre son rôle de Grande Bête de l'Apocalypse alors Mort aura la vie sauve. Mais il y certains pactes que l'on ne peut faire avec la Mort...

Collection : Urban Indies

Série : East of West

INFOS

SCÉNARISTE : JONATHAN HICKMAN - DESSINATEUR : NICK DRAGOTTA

Date de sortie : 03 septembre 2021

Pagination : 128 pages

EAN : 9791026821090

Contenu vo : East of West #43-45

Prix : 15 €

------------------------

Hellblazer rise & fall





Un milliardaire est retrouvé empalé sur une flèche d'église. Un accident somme toute banal si l'on oubliait les ailes d'anges sanglantes de la victime. Ce qui ressemble au début d'une bonne histoire drôle est en réalité le point de départ d'une véritable hécatombe chez les hommes d'affaires de la City. Bloquée dans son enquête, la détective Aisha Bukhari fait appel à John Constantine, spécialiste de l'occulte et arnaqueur de première classe. Constantine découvre que ces meurtres pourraient être liés au premier décès dont il aurait été responsable, alors qu'il n'était qu'un gamin...



Collection : DC BLACK LABEL

Série : Hellblazer Rise & Fall

SCÉNARISTE : TOM TAYLOR - DESSINATEUR : DARICK ROBERTSON

Date de sortie : 10 septembre 2021

Pagination : 152 pages

Contenu vo : Hellblazer: Rise & Fall #1-3

Prix : 16 €



------------------------

Simon spurrier présente hellblazer





Brutalement réchappé d'un enchevêtrement de futurs apocalyptiques où les actes de Timothy Hunter signeraient la fin d'un monde, John Constantine retrouve les recoins sombres et hantés de Londres avec pour mission de sauver son âme promise une nouvelle fois à une éternité de souffrances. Sa quête est rapidement interrompue par le canon d'une arme pointée par le chef d'un gang local. Haruspice illuminé, ce dernier a lu dans les entrailles que seul Constantine serait capable de sauver son gang décimé aux prises avec un ange vengeur. Ce ne sont là que les premières péripéties d'une odyssée qui amènera le mage de la classe ouvrière à se confronter à son pire ennemi...

Collection : VERTIGO SIGNATURES

Série : Simon Spurrier présente Hellblazer

SCÉNARISTE : SIMON SPURRIER - DESSINATEUR : COLLECTIF

Date de sortie : 10 septembre 2021

Pagination : 376 pages

Contenu vo : Books of Magic #14 + The Sandman Universe Presents Hellblazer #1 + John Constantine - Hellblazer #1-12

Prix : 35 €





------------------------

Batman death metal #7 ozzy osbourne edition





Après sa défaite douloureuse contre la Légion Fatale de Perpetua et Lex Luthor, la Ligue de Justice a disparu de la surface de la Terre. De son côté, le Batman Qui Rit, toujours en liberté, a infecté plusieurs super-héros ainsi que le Commissaire Gordon qu'il garde comme sbire personnel. La confrontation entre Luthor et le Batman Qui Rit va conduire le monde dans un nouvel abîme de folie où des versions déformées des plus grands héros ne vont pas tarder à se soulever.

Collection : DC Rebirth

Série : Batman death metal - édition spéciale

Date de sortie : 17 septembre 2021

Pagination : 56 pages

Prix : 10 €





------------------------

Batman the world





Le champ d'action de Batman ne se limite pas à Gotham City ! Le Chevalier Noir a juré de rendre la justice partout où l'on a besoin de lui, et ses enquêtes l'ont conduit plus d'une fois aux quatre coins de la planète. Retrouvez dans cet album des aventures du plus grand des super-héros sur tous les continents !

Collection : DC Deluxe

SCÉNARISTES : MATHIEU GABELLA, COLLECTIF, BRIAN AZZARELLO - DESSINATEURS : THIERRY MARTIN, COLLECTIF, LEE BERMEJO

Date de sortie : 17 septembre 2021

Pagination : 192 pages

Prix : 18 €





------------------------

Batman the world variant cover





Le champ d'action de Batman ne se limite pas à Gotham City ! Le Chevalier Noir a juré de rendre la justice partout où l'on a besoin de lui, et ses enquêtes l'ont conduit plus d'une fois aux quatre coins de la planète. Retrouvez dans cet album des aventures du plus grand des super-héros sur tous les continents !

Collection : DC Deluxe

SCÉNARISTES : MATHIEU GABELLA, COLLECTIF, BRIAN AZZARELLO - DESSINATEURS : THIERRY MARTIN, COLLECTIF, LEE BERMEJO

Date de sortie : 17 septembre 2021

Pagination : 192 pages

Prix : 18 €





------------------------

Batman mythology : amis & alliés





Tout chevalier se doit d'avoir un écuyer et Batman ne faillit pas à la règle. Au cours de ses nombreuses années de lutte contre le crime, le détective a accueilli plusieurs Robin et Batgirl : de jeunes gens prêts à consacrer leur existence à la défense des plus faibles et à la protection de Gotham City. Tandis que, dans l'ombre, le fidèle majordome Alfred Pennyworth veillait sur leur santé tant mentale que physique.

Collection : DC Deluxe

Série : Batman Mythology

SCÉNARISTE : COLLECTIF - DESSINATEUR : COLLECTIF

Date de sortie : 24 septembre 2021

Pagination : 296 pages

Contenu vo : Contenu : Robin 80th anniversary 100-page super spectacular #1 ; Batman #16, #424 ; Batman Annual #13 ; Batman Chronicles #5, #9 ; Batgirl #18 ; Batgirl V2 #4 ; Batman: Pennyworth R.I.P. #1 ; Batman Black and White (2021) #4

Prix : 23 €





------------------------

Future state : batman tome 1





Dans un futur possible, Bruce Wayne est mort mais le Batman est toujours vivant et actif. Mais qui est vraiment ce nouveau justicier et quels sont ses liens avec l'une des familles les plus influentes de Gotham ? Et l'ancien Batman est-il vraiment décédé ?

Collection : DC Rebirth

Série : Future State : Batman

SCÉNARISTE : COLLECTIF - DESSINATEUR : COLLECTIF

Date de sortie : 24 septembre 2021

Pagination : 392 pages

Contenu vo : Contenu : Future State - Batman/Superman #1-2 ; Future State - The Next Batman #1-4 ; Future State- Robin Eternal #1-2 ; Future State - Harley Quinn #1-2

Prix : 35 €





------------------------

Future state : justice league tome 1





Bien des années dans le futur, de nouveaux drames ont jalonné la vie des héros DC, et tout ne s'est manifestement pas passé comme prévu pour la plupart d'entre eux. Les Teen Titans se sont séparés et ont perdu toute confiance les uns envers les autres ; Jackson Hyde est le nouveau Aquaman ; Billy Batson n'a plus été vu depuis bien des années ; et Barry Allen doit affronter la pire menace qu'il ait jamais connue : Wally West, l'ancien Kid Flash !

Collection : DC Rebirth

Série : Future State : Justice League

SCÉNARISTE : COLLECTIF - DESSINATEUR : COLLECTIF

Date de sortie : 24 septembre 2021

Pagination : 360 pages

Contenu vo : Future State - Flash #1-2 + Future State – Teen Titans #1-2 + Future State - Shazam #1-2 + Future State - Aquaman #1-2 + Future State – Justice League #1-2 + Future State – Immortal Wonder Woman #1-2 + Future State – Suicide Squad #1-2

Prix : 35 €





------------------------

Le monde de flashpoint tome 3





Flash n'est pas le seul à avoir vu sa vie mise sens dessus dessous après avoir involontairement modifié le cours de l'Histoire. Il en est de même pour ses alliés comme ses ennemis. Ainsi, Captain Cold est désormais le Commander Cold, un des héros de Central City, tandis que Kid Flash voit son existence effacée par ces manipulations temporelles.

Collection : DC Classiques

Série : Le Monde de Flashpoint

SCÉNARISTE : COLLECTIF - DESSINATEUR : COLLECTIF

Date de sortie : 24 septembre 2021

Pagination : 320 pages

Contenu vo : Contenu : Flashpoint:Grodd of War #1 ; Flashpoint:Kid Flash Lost #1-3 ; Flashpoint:The Legion of Doom #1-3 ; Flashpoint:Reverse-Flash #1 ; Flashpoint:Citizen Cold #1-3 ; Flashpoint:The World of Flashpoint #1-3

Prix : 29 €





------------------------

Les sorties du mois de Septembre chez Urban Comics sont dévoilées et il y a du lourd. Avec l'entrée fin Septembre de l'arc Future State, Batman Fortnite (qui à l'air vraiment sympa) et Flashpoint tome 3. Il y aura de quoi faire pour moi en Septembre.Et vous, vous allez prendre quoi ?