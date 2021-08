“May the Force be with you.” - Luke Skywalker





Hot Toys, dévoile une figurine de Luke Skywalker tiré de la série The Mandalorian de Disney+.À l'intérieur nous retrouverons :Dix pièces d'aiguilles interchangeables comprenant :Une paire de poingsUne paire de mains pour tenir le sabre laserTrois paires de mains gestuellesChaque tête sculptée est spécialement peinte à la mainCostume:Une cape Jedi de couleur noireUn costume à manches longues de couleur noireUne tunique de couleur noireUn sous la ceintureUne ceinture de couleur noireUne paire de bandages de bras de couleur noireUne paire de pantalons de couleur noireUne paire de bottes de couleur noireArmes:Un sabre laser vert à éclairage LED (lumière blanche, à piles)Une lame de sabre laser vert en mouvement (fixable à la poignée)Une poignée de sabre laserAccessoires:Une figurine de collection Grogu à l'échelle 1/6 (environ 6 cm de haut ; avec fonction articulée)Deux paires de mains interchangeables pour Grogu (comprend les mains utilisant la force et les mains relaxantes)Une toile de fond à thèmeSupport de figurine spécialement conçu avec le logo Star Wars et la plaque signalétique du personnageNous sommes sur un prix de 220€, la norme pour une Hot Toys