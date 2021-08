“So smart, me!” – King Shark

































Parce que j'ai des voisins qui font une méga fiesta et que je n'arrive pas à dormir, voici venir King Shark, avec une figurine de chez Hot Toys.Cette fois, Hot Toys, propose une figurine un peu pis grande que celle de d'habitude. King Shark mesure 35.5cm de hauteur, contre 28-30cm pour les figurines habituelles.À l'intérieur de la boîte, nous retrouverons :Une recréation détaillée des caractéristiques distinctives de King Shark, notamment la mâchoire, les rangées de dents acérées, la nageoire dorsale et la texture de la peau rugueuseHabilement peint en blanc et plusieurs nuances de gris7 points d'articulations incluant les bras, les poignets et la tailleQuatre pièces d'aiguilles interchangeables comprenant :Une paire de mains détenduesUne paire de mains gestuellesFabriqué avec du vinylePour le prix, nous sommes sur du 220€ pour une sortie prévue entre Juillet et Septembre 2022.