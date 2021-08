La nouvelle série de Mike Flanagan, Midnight Mass se dévoile avec un trailer et une affiche.La série sera disponible le 24 Septembre en exclusivité sur Netflix.

La série nous emmènera auprès d'une communauté isolée sur Crockett Island, qui fait l'expérience d'événements étranges et miraculeux depuis l'arrivée d'un mystérieux prêtre sur l'île.

posted the 08/09/2021 at 05:33 PM by leblogdeshacka