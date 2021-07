Autrefois respectée en tant que deuxième plus grande autorité du royaume des démons, Jahy, assistante du roi des ténèbres, inspirait la crainte à ses sujets. Mais lorsqu'une gemme mystique est détruite après l’attaque d’une magical girl, le royaume et ses habitants disparaissent. Jahy a toutefois survécu, mais elle a perdu presque tous ses pouvoirs et se retrouve bloquée dans le monde des humains dans le corps d’une enfant. En attendant de rassembler d'autres gemmes pour pouvoir restaurer définitivement sa forme originale, Jahy va devoir s'adapter à sa nouvelle vie et faire face à des problèmes quotidiens qu'elle n'a jamais connus auparavant. Qu'il s'agisse de travailler pour payer ses factures ou de se disputer avec son propriétaire dès que le loyer est en retard, la grande Jahy ne se découragera pas !

Aujourd'hui, c'est The Great Jahy Will Not Be Defeated! , qui est à l'honneur.L'histoire est adaptée d'un manga publié au Japon depuis 2017 par Square Enix.La série sera lancée sur Crunchyroll, le 31 Juillet 2021, chaque samedi à 20h.