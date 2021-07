-Indiana Jones et le Mystère de l’Atlantide – Indy est de retour pour sa plus grande

aventure dans cet iconique point & click des studios LucasArts



- Metamorphosis - Dans ce jeu en vue subjective, les joueurs incarnent Gregor, piégé dans le

corps d’un petit insecte. Pour s’en sortir, il faudra compter sur les nouvelles capacités qui

viendront au fur et à mesure de l’aventure.



- A Normal Lost Phone – Alors qu’ils viennent de trouver un téléphone, les joueurs résoudront

des énigmes pour s’infiltrer dans l’intimité de son propriétaire.



- Another Lost Phone: Laura’s Story – Suite spirituelle de A Normal Lost Phone, c’est

désormais au milieu de la vie sociale de Laura que le joueur se retrouvera.



- Planet Alpha – Dans ce monde extraterrestre sublime, fait de mystères et de dangers, les

joueurs devront maîtriser le pouvoir du jour et de la nuit s’ils veulent survivre.



- Secret Files: Tunguska – L’un des plus grands mystères de tous les temps se doit d’être

résolu. Aux joueurs de s’en charger dans ce jeu graphique.



- Lost Horizon 2 – Alors que les tensions entre superpuissances s’intensifient, les joueurs

devront venir en aide à un soldat anglais. Sa famille a besoin d’être sauvée des griffes de

puissants ravisseurs.

Battlefield 1 – Disponible jusqu’au 4 Août, les membres Prime peuvent dès à présent récupérer Battlefield 1 dans son édition Standard gratuitement sur PC. Côté multijoueur, une véritable expérience bac à sable attendra les joueurs. Qu’ils décident de prendre le contrôle des cieux dans des batailles aériennes ou de venir en renfort à leur équipe en pilonnant les côtes depuis leur bateau, ils s’élanceront dans certains des combats les plus intenses qui soient, alors que les empires cherchent à établir leur domination.



Battlefield V – Disponible du 2 août au 1er octobre, les membres Prime peuvent aussi récupérer l’édition Standard de Battlefield V sur PC. Battlefield V propose le gameplay le plus immersif de la saga et propulse l’expérience au milieu de la Seconde Guerre Mondiale, conduisant les joueurs à user de tous les stratagèmes pour venir à bout de leurs adversaires.



Genshin Impact – Le jeu de rôle d'action développé et publié par miHoYo permet aux joueurs de vivre une campagne solo immersive en incarnant un voyageur d'un autre monde. Là-bas, ils embarqueront dans un voyage pour retrouver leur frère ou leur sœur disparu(e) depuis longtemps et percer les mystères de Teyvat. N'oubliez pas de récupérer 60x Primogems, 8x Leçons du héros et 5x Pizzas aux champignons pour améliorer votre personnage préféré tout en vous aventurant dans le monde de Teyvat !

Les jeux "gratuit" pour les abonnés Prime sont dévoilés et il y a du bon.